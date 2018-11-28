Ученые выяснили, как блокировать рак до появления первых симптомов

Американские исследовали выяснили, что воздействие на белок BRD9 может блокировать развитие злокачественной опухоли мягких тканей.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Ученые нашли способ блокировать на ранней стадии развитие опухолей, вызываемых синовиальной саркомой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Eurekalert.

Как отмечают ученые, это заболевание — один из видов агрессивной саркомы мягких тканей — может возникать в любом месте, включая мозг и сердце, но чаще всего появляется около суставов и сухожилий. На первом этапе процесс может протекать бессимптомно, однако позже проявляется в виде отека, боли и онемения.

При изучении болезни специалисты выяснили, что решающее значение для роста и выживания пораженных клеток имеет белок BRD9. Лабораторные эксперименты показали, что подавление этого соединения может предотвратить появление и развитие опухолей.

Ученые подчеркивают, что полученные данные сыграют важную роль в борьбе с этой формой рака.

Несмотря на то, что диагностика в бессимптомной фазе может быть затруднительной, выявление злокачественных заболеваний на ранней стадии возможно у пациентов с генетической предрасположенностью или при наличии других диагнозов, которые считаются факторами риска.