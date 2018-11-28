Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду 28 ноября, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что главы государств условились активизировать усилия по стабилизации ситуации в Идлибе.

"Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Условлено активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками. Отмечена важность работы стран – гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учетом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября.