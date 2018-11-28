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Окружен, но не сломлен: как лев пытался отбиться от стаи гиен

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© Видео Youtube/BBC Earth

Кадры того, как лев пытается отбиться от стаи гиен, вошли в цикл документальных фильмов Дэвида Аттенборо.

На видео видно, что лев оказался в засаде у гиен и пытается отбиться от них, но у него это плохо получается, и он теряет силы. На помощь подоспел соплеменник.

 



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