Окружен, но не сломлен: как лев пытался отбиться от стаи гиен

На видео видно, что лев оказался в засаде у гиен и пытается отбиться от них, но у него это плохо получается, и он теряет силы. На помощь подоспел соплеменник.
Кадры того, как лев пытается отбиться от стаи гиен, вошли в цикл документальных фильмов Дэвида Аттенборо.
На видео видно, что лев оказался в засаде у гиен и пытается отбиться от них, но у него это плохо получается, и он теряет силы. На помощь подоспел соплеменник.
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