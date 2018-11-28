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Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

Путин назвал инцидент в Черном море провокацией

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Новости
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Нарушение моряками ВМС Украины государственной границы России - заранее заготовленная провокация, сказал российский президент Владимир Путин в среду 28 ноября.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", сообщает РИА Новости.

"Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", — отметил президент.

Он напомнил, что украинские моряки вошли в российские территориальные воды, которые являлись таковыми даже до присоединения Крыма.

"Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали", — добавил президент.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Арестованным за нарушение госграницы украинским морякам предъявили обвинение

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

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Теги:
Украина, провокации, инциденты, Черное море, Владимир Путин


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