Поэтический вечер "Шедевры абхазской литературы" пройдет в Абхазском театре

На вечере поэзии, который пройдет в Абхазском драмтеатре, прозвучат стихи известных абхазских писателей Баграта Шинкуба, Михаила Лакербая, Саиды Делба, Мушни Ласурия, Таифа Аджба.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы" впервые пройдет в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в четверг 29 ноября, рассказала на радио Sputnik заместитель гендиректора Абхаздрама по связям с общественность Шарида Тужба.

На вечере поэзии прозвучат стихи известных абхазских писателей Баграта Шинкуба, Михаила Лакербая, Саиды Делба, Мушни Ласурия, Таифа Аджба.

"Стихи исполнят актеры Виолетта Маргания, Ира Когония, Кесоуа Хагба, Гена Хагба, также примут участие молодые актеры. Мы хотим, чтобы в этих проектах активное участие принимала молодежь, так как абхазская литература очень глубокая, наша задача улучшить настроение зрителей, студентов, школьников. В этот вечер они смогут увидеть видеоролики, программу которую поставил режиссер, получится очень хорошо, на наш взгляд. Приглашаем всех на этот вечер", - сказала она.

По словам Тужба, актеры к подготовке отнеслись с большой ответственностью. Они долгое время работали над выбором стихов.

"Стихи очень красивые, остановиться на одном было сложно, поэтому есть актеры, которые читают стихи дважды", – добавила заместитель гендиректора Абхазского драмтеатра.

Вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы" пройдет в большом зале театра. Цель - привлечь внимание молодежи, которая мало интересуется абхазской литературой.