В Минэке обсудили перспективы развития торговых связей с КНДР

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Министр экономики Адгур Ардзинба встретился с президентом Торговой палаты КНДР Рю Хен Чхор в среду 28 ноября, сообщается на официальном сайте Минэка.

"Несмотря на небольшой локальный рынок в Абхазии, к нам ежегодно приезжает до полутора миллионов туристов из Российской Федерации. Плюс к этому, у нас с Россией с 2012 года действует Соглашение о беспошлинной торговле. То есть вся продукция, которая произведена или переработана на территории Абхазии, беспошлинно поставляется на рынок России, который является одним из самых интересных в регионе", - сказал Ардзинба.

По его мнению, следует обсудить и перспективу создания на территории Абхазии совместных предприятий, ориентированных как на внутренний, так и на российский рынок, а также создание торговых домов в обеих странах.

"У нас сравнительно либеральное законодательство в части налогового окружения бизнеса, притока иностранной рабочей силы, самый низкий тариф на электроэнергию в мире. Есть разные направления и темы, которые мы готовы обсуждать", - подчеркнул Ардзинба.

Президент Торговой Палаты КНДР отметил, что в КНДР в данный момент все силы направлены на развитие экономики и повышение уровня жизни населения.

"Наш руководитель поручил развивать экономику с новыми странами во всевозможных областях. Чтобы реализовать эту идею, мы организовали приезд делегации в Абхазию для изучения возможностей сотрудничества между нашими странами", - сказал Рю Хен Чхор.

Он подтвердил, что открытие совместного предприятия для создания производства в Абхазии интересно для их страны.

"Учитывая беспошлинное соглашение с Россией, мы можем это реализовывать. Мы также обратили внимание, что у вас производится много сельскохозяйственной продукции, которую мы бы могли импортировать в КНДР", - отметил Рю Хен Чхор.

Он также напомнил, что действия международных санкций в отношении КНДР создают определенные сложности.

"Надеемся, что постепенно мы сумеем достичь положительных результатов. Мы должны развивать торговые связи между нашими странами", - убежден он.

Министр экономики рассказал и о возможностях предоставления сельскохозяйственных территорий для компаний КНДР, которые могли бы выращивать в Абхазии продукцию, ориентированную на предпочтения их потребителей. Также он предложил обсудить возможность поставлять абхазскую продукцию через территорию КНДР в другие страны, такие, например, как Китай.

Ардзинба отметил, что инфраструктурные возможности морских портов Абхазии позволяют развивать морскую торговлю.

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В свою очередь президент Торговой палаты КНДР добавил, что если товарооборот между Абхазией и КНДР будет продолжать расти, то поставлять продукцию из Абхазии через территорию КНДР в другие страны также будет возможно. В частности, он отметил режим беспошлинной торговли на некоторые товары с Китаем.