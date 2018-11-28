Инициативу Горсобрания Сухума провести референдум обсудили в Общественной палате

О том, в чем сошлись или разошлись мнения членов ОП, что об этом думают сами депутаты Горсобрания и парламентарии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Есть ли противоречие

Обсуждение нашумевшего решения депутатов Сухумского городского Собрания о проведении референдума по выбору главы администрации столицы Абхазии путем прямого голосования избирателей в Общественной палате страны выдалось жарким. Особенно на фоне изданного 27 ноября президентом республики указа, который отменяет решение Горсобрания как противоречащее Конституции и закону Абхазии "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия".

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Для того чтобы разобраться в щепетильном вопросе, на заседание в ОП пригласили депутатов Сухумского городского Собрания и Народного Собрания Абхазии. Мнения участников встречи в чем-то сошлись, а в чем-то сильно разошлись.

Первое слово предоставили гостям. Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия выразил свое отношение к указу президента. Ссылаясь на статью 21 закона об "Управлении в административно-территориальных единицах", он отметил, что принятое депутатским корпусом решение по этому вопросу пока не имеет юридической силы, так как оно еще не было официально опубликовано.

"Мы понимали, что у нас нет нормы закона, регулирующей само проведение местного референдума и, принимая это решение, не стали его публиковать, отложили его до 10 марта, чтобы к этому времени обратиться к депутатам Парламента и попросить их ввести эту норму, так как действительно такой пробел существует", - сказал Пилия.

Он подчеркнул, что это решение им было нужно всего лишь для того, чтобы узнать мнение горожан по вопросу избрания главы столицы путем прямого голосования. По словам Пилия, депутатский корпус планирует провести анализ решения, принятого 25 октября, в Институте экономики и права Академии наук Абхазии, и если там сочтут, что оно не противоречит Конституции и закону, Сухумское Горсобрание обратится в Конституционный суд.

Член ОП Сократ Джинджолия поинтересовался у депутатов, что, по их мнению, изменится, если главу столицы будут не назначать, а выбирать с учетом нынешних реалий, связанных с социально-экономической ситуацией в стране и уровнем коррупции. При этом, не дожидаясь ответа, добавил, что он "за" такую инициативу.

Депутат Сухумского Горсобрания Саид Бутба сказал, что его избиратели зачастую задают ему вопрос о том, почему у них нет права самим выбирать мэра и лично нести ответственность за свое решение. Это желание граждан, отметил он.

Также на встрече прозвучало мнение о том, что глава, избранный гражданами, будет более открытым к своим избирателям и будет в первую очередь отвечать перед ними за свои действия. Более того, некоторые сочли важным тот факт, что кандидат на эту должность в обязательном порядке должен быть жителем столицы и знать о ее проблемах.

По мнению председателя ОП Нателлы Акаба, было бы намного эффективнее, если бы главу назначало само городское Собрание.

Возможные риски

Нет никаких гарантий, что ситуация изменится к лучшему после того, как глав администраций начнут выбирать, а не назначать, сказал зампреда Общественной палаты Абхазии Даниил Убирия. В этом есть определенные риски, считает он.

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"К сожалению, даже в более продвинутых и опытных в строительстве независимого государства странах допускаются риски, когда к власти люди приходят не с целью служения народу, а совершенно с другими целями. Поэтому все надо взвесить. Хотя очень сложно отказаться от практики прямых выборов. Она сама по себе очень привлекательна", - сказал Убирия, соглашаясь с высказыванием Акаба о целесообразности избрания главы города депутатским корпусом.

Он добавил, что в случае принятия закона о выборах глав администраций, в нем должен быть четко прописан механизм отзыва.

Категорически против прямых выборов глав администраций Абхазии высказался член Общественной палаты Григорий Еник. Свое мнение он аргументировал тем, что с момента принятия такого решения первым президентом страны Владиславом Ардзинба, который руководствовался ситуацией в Абхазии на тот момент, обстановка в республике не сильно изменилась.

"Я считаю, что система назначения глав администраций – правильная. Сама работа местных органов власти несовершенна, неправильна. Вот здесь надо проводить реформирование", - сказал Еник.

По мнению члена ОП Лианы Кварчелия, ситуация в стране все же поменялась за 25 лет, но при этом появились новые вызовы. Некоторые жители страны выражают опасения, связанные с возможными изменениями Конституции и законодательства. Кварчелия считает, что все эти процессы необходимо контролировать и внедрять подходящие ограничения.

Среди членов Общественной палаты были и те, кто считает, что депутаты Сухумского Горсобрания допустили юридические ошибки во время принятия решения о прямых выборах главы администрации, на что объективно отреагировали в Администрации президента и Прокуратуре Сухума. По их мнению, сначала нужно было обсудить этот вопрос в общественных советах, и не стоило доводить ситуацию до " вынужденного указа президента". С этой позицией согласились не все участники встречи, в том числе из числа общественников.

Мнение парламентариев

Депутат Парламента Рауль Лолуа напомнил, что действующая власть сама выступала с предложением о пересмотре закона "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" и активно об этом заявляла в ходе своей предвыборной кампании.

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"На мой взгляд, президент должен был, помимо своего указа, выступить и прокомментировать свое решение. Тогда это было бы честно по отношению к своим предвыборным обещаниям и, соответственно, к их исполнению. В последнее время мы наблюдаем, что Горсобрание фактически подвергается критике со стороны Администрации президента, самого президента и прокуратуры за то, что они вышли с такой инициативой.

Скажите, пожалуйста, разве народовластие – это не основа государственной власти Абхазии?" - сказал Лолуа, чем поддержал решение депутатов столицы.

Лолуа добавил, что бюджет Сухума больше одного миллиарда рублей, и что доходная и расходная части бюджета должны формироваться в том числе главой администрации, что, по его мнению, сделало бы выбранного чиновника более эффективным в работе со сбором и распределением средств. А эффективность работы самого Горсобрания может увеличиться, если расширить его полномочия, считает парламентарий.

Простым гражданам не столь важно, назначается глава администрации или избирается – главное, чтобы он хорошим выполнял свою работу и решал насущные проблемы, связанные с коммунальными услугами и социальными благами. Такое мнение высказал парламентарий Алхас Аджинджал. Он также сказал, что вопрос о референдуме, возможно, и не возник бы, если было бы четкое понимание того, кто и как контролирует доходы и расходы бюджета столицы.

Депутат Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба высказался по поводу факта вступления в силу решения Сухумского Горсобрания.

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"В вопросах, касающихся Горсобрания, нельзя провести параллели с Парламентом, потому что в случае если президент не подписывает решение Парламента, спустя десять дней оно вступает в законную силу после опубликования. Насколько я знаю, решение Горсобрания не было опубликовано. Соответственно, можно сделать вывод, что указ президента об отмене решения Сухумского Горсобрания – это указ об отмене, по сути, несуществующего решения", - считает Ашуба.

Он добавил, что депутаты Народного Собрания обсуждают эту тему, так как в Парламент поступило письмо от депутатов Сухумского Горсобрания, в котором говорится об их инициативе, однако четкого видения по этому вопросу пока не представлено.

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.

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9 ноября 2018 года исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание, в котором говорилось, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании кандидата на должность главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, постоянно проживающих в столице, незаконно.

Прокуратура аргументировала свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

"Так как на сегодняшний день система назначения глав городов и районов централизованная и едина по всей республике, считает прокуратура, депутатское решение выходит за рамки вопроса местного значения. Более того, надзорная инстанция не видит возможности в проведении референдума местного значения, так как порядок его организации не урегулирован действующим законодательством Абхазии", - заявил Агумава.

Еще одним поводом для несогласия с депутатами столицы стало то, что они возложили на Сухумский избирком обязанность внести в расходную часть городского бюджета затраты на проведение референдума. Такая деятельность, по мнению прокуратуры, не входит в компетенцию этой избирательной комиссии.

С решением депутатов Сухумского Городского собрания не согласился и глава столицы Абхазии Адгур Харазия, который написал депутатам официальное письмо. В нем, в частности, говорилось, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского Горсобрания невозможно, и тоже предложил депутатам пересмотреть решение.