Ждать у речки погоды: что обещает государство пострадавшим от наводнений

О том, сколько денег государство должно выплатить жителям затопленных сухумских улиц, как пострадавшие выбивают компенсацию и почему нельзя решить вопрос с проблемными речками, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Нас уже три раза затопило. Мебель плавала. Ветер снес крышу дома. Листы собирали по всей улице", – рассказывает Инесса и приглашает домой, чтобы показать последствия наводнения.

В августе 2017 года дома жителей пяти улиц столицы затопило после сильных дождей. По подсчетам спецкомиссии, пострадало более 400 домовладений.

Инесса вместе с мужем, двумя детьми и свекровью живет на улице Заречной. Всего в двух шагах от злополучной реки, называемой в народе Гнилушкой, которая уже лет пять к ряду регулярно затапливает жителей близлежащих улиц. Вместе с Инессой проходим во двор.

Хозяйка дома показывает разрушающуюся стену. Хоть стихия обрушилась на дом еще год назад, следы ее еще видны.

-Это еще ничего, внутри настоящий ужас, – предупреждает Инесса и зовет в дом.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Жительница улицы Заречная, Инесса, пострадавшая из-за затопления

Доски деревянного пола пружинят, местами встречаются даже дырки. На стенах серый налет от сырости.

"Везде плесень, а у меня двое маленьких детей. Младший ребенок от сырости уже два месяца кашляет. Нельзя этим дышать, но что делать? Нам очень тяжело – говорит в отчаянии Инесса. – Недавно опять вода добралась до дверей, еще чуть-чуть оставалось и нас опять затопило бы. Мы не можем делать ремонт, мы просто устали от того, что нас постоянно заливает. Дети в сырости. Все гниет, валится".

Семья Инессы не одинока в беде. Гнилушка не пощадила жителей и других улиц. Нодар Гармелия с Титова в августе 2017 года завершил ремонт дома. Но через четыре дня после новоселья стихия смыла водой новенькие стены, мебель и бытовую технику.

Городские службы оценили ущерб в 120 тысяч, но уже прошло больше года, а обещанной компенсации Нодар так и не дождался.

Впрочем, не он один.

"Наш ущерб никто не оценил, приходят-уходят, деньги не дают. Кто имел блат, тем и выплатили. И это тоже не правильно надо было всем вместе дать. В доме сырость ужасная у нас трое детей, самому младшему всего месяц. Все они среди этой сырости живут", – сетует Мадонна Шамба, жительница той же улицы Титова.

© Sputnik / Последствия наводнения

Выплаты и ожидания

Жители Сухума сталкивались со стихией и ранее. В 2014 году государство выделило 40 миллионов рублей пострадавшим от наводнений. Тогда вышли из берегов реки Басла и Гнилушка.

"Людей затапливает из года в год. В 2015 году затопило, не успели им выплатить компенсацию, как в 2016 году эти же люди снова пострадали от повадка. Мы объединили ущерб за 2015 и 2016 годы и сделали одну выплату. Это улицы вдоль реки Басла. В Маякском направлении улицы Железнодорожная, Эмухвари, Заречная, Почтовая, Титова, Адыгейская и Арцах страдают из-за Гнилушки", – рассказала замначальника Жилуправления столицы Эмма Хварцкия.

На улице Адыгейской компенсацию выплатили семье Нугзара Квеквескири. После очередного сильного дождя в 2016 году речка вышла из берегов, дом затопило, шквалистый ветер снес крышу.

"У нас дома шел ремонт. Здесь были доски, которые вода унесла. Часть металлических конструкций мы спасли, – рассказала хозяйка дома Ирина Квеквескири. – Ворота были бетонные, сильным потоком воды все смыло. Возле ворот стояла машина сына, ворота упали на машину. Но нам сразу сказали, что за машину компенсацию не выплатят. Но за дом выплатили 200 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли восстановить лишь крышу".

© Sputnik / Последствия наводнения

О компенсации пострадавшим от наводнения в 2017 года и речи не было. Все бы ничего, если бы недавно правительство страны не выплатило компенсацию 15 из 400 пострадавших. Это стало причиной возмущения остальных пострадавших у здания Администрации президента.

В июле 2018 года Кабмин созвал специальную комиссию, которая перепроверила заявления жертв стихии. Компенсацию пострадавшим в 2017 году обещают выплатить из Резервного фонда президента Абхазии в 2018 году.

"Будет выделено семь миллионов рублей. До 30 декабря 2018 года на счет пострадавших поступит 18 процентов от указанной суммы ущерба. Следующий этап осуществления компенсаций намечен на 2019 год", – прокомментировали в Кабмине.

Жизнь в страхе

Как говорят в Жилуправлении столицы, речки стали угрозой для жителей сухумских улиц, потому что были загрязнены илом и мусором, и как только усиливались паводки, выходили из берегов.

В 2018 году Гнилушку и Баслу почистили от ила и мусора. Это должно решить проблему на ближайшие 7-10 лет, если только жители близлежащих улиц перестанут выбрасывать в реки мусор.

"Соседи бросают мусор, не все, конечно, но за всеми не уследишь. Много раз разговаривали чтоб не бросали, собрания проводили каждый свое все же делает, после чистки снова бросают мусор", – жалуется Нодар Гармелия.

Жительница улицы Титова Мадонна Шамба каждый раз, когда начинается дождь начинает спасать мебель в доме.

"Мы постоянно начеку. Потому что есть риск, что нас снова затопит. Мой сын соорудил железный стол, как только начинается дождь, мы мебель и технику кладем на этот стол, чтобы хоть что-то сохранить. Мой сын следит со второго этажа речка вышла из берегов или нет. Так и живем в постоянном страхе", – добавила Мадонна Шамба.