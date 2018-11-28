Зураб Джапуа переизбран на пост президента Академии наук Абхазии

Академик Зураб Джапуа занял пост президента Академии наук Абхазии во второй раз.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Доктор филологических наук, академик Зураб Джапуа был избран президентом Академии наук Абхазии на общем собрании АНА в среду 28 ноября.

© Sputnik / Бадри Есиава Академия наук Абхазии будет сотрудничать с Крымом и Севастополем

Открывая встречу, вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия рассказал, что согласно положению о выборах президента АНА, месяц назад было проведено заседание президиума, на котором была предложена только одна кандидатура – нынешнего президента АНА Зураба Джапуа.

"Пять лет назад в этом же зале наше академическое сообщество доверило мне руководить Академией наук Абхазии. Знаю, это высокая честь и огромная ответственность, смог ли я выстоять перед этой ответственностью и защитить ваши интересы, интересы науки, думаю, вам хорошо известно. Могу сказать со всей ответственностью, что я делал все, что мог, абсолютно честно и искренне", - сказал, выступая перед академиками, Зураб Джапуа.

Абхазской академической науке есть чем гордиться, но при этом есть много вопросов, которые необходимо решить.

"Нужно добиться того уровня, чтобы Академия наук Абхазии соответствовала своей уставной сути, тому кругу вопросов, который очертил создатель АНА, наш первый президент Владислав Ардзинба. Наша Академия была создана как высшая самоуправляемая государственная академия, как основа социально-экономического развития Абхазии", - сказал он.

Он подчеркнул, что в государстве труд ученого должен достойно оплачиваться, нужно поднять престиж ученого и всей системы АНА.

"Конечно, необходимо предпринимать шаги для улучшения быта ученого, получения им социальных льгот, достойной пенсии и медобслуживания. Академия должна приложить усилия для обеспечения академического сектора кадровым потенциалом", - заметил Джапуа.

Доктор филологических наук, советник президента Абхазии Владимир Зантария отметил, что выборы президента Академии наук Абхазии - большое событие для республики.

"Академия наук Абхазии была создана и развивалась вместе с нашим государством, АНА стала одним из символов нашей страны. Несмотря на непростые условия, Академия наук сумела встать на путь развития и наладить научные связи с учреждениями за пределами республики", - сказал Зантария.

Языковед Вячеслав Чирикба заметил, что благодаря личному энтузиазму и энергии Зураба Джапуа в скором будущем выйдет в свет шеститомное издание об абхазском Нартском эпосе.

"Я считаю, что Зураб Джотович вдохнул новую жизнь в деятельность Академии, здесь мы имеем счастливый случай сочетания талантливого ученого и организатора", - сказал Чирикба.

После выступлений ученых перешли к процедуре тайного голосования, в котором приняли участие 37 академиков, из них 36 поддержали кандидатуру, один человек воздержался.

Джапуа Зураб Джотович – фольклорист, эпосовед, видный специалист в области кавказской фольклористики, нартоведения, организатор науки, доктор филологических наук РАН, академик АН Абхазии, профессор АГУ, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики при АГУ.