19:45 28 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.94
  • EUR75.52
Поиск
Варвара Бубнова

Выставка работ Варвары Бубновой откроется в Доме Русского зарубежья в Москве

© Фото : предоставленно ТВ-студией "Медиа-Аспект"
Новости
Получить короткую ссылку
28 0 0

Выставка "Россия-Япония" художников Варвары Бубновой и Александра Лозового будет работать в Доме Русского зарубежья до 16 января 2019 года.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Выставка "Россия-Япония" Варвары Бубновой откроется в Доме Русского зарубежья имени Солженицына в четверг 29 ноября, сообщила на радио Sputnik организатор и владелец галереи "ШАЗИНА" Шазина Агрба.

На выставке будут представлены работы и Александра Лозового, ученика Варвары Бубновой.

"Выставка приурочена году Японии в России. Руководитель Дома Русского зарубежья знал, что есть такая коллекция, потому что несколько лет назад делали выставку в Петербурге. Варвара Дмитриевна была одним из тех людей, которые соединяли Россию и Японию", – отметила Агрба.

Выставка будет работать с 29 ноября по 16 января 2019.

Варвара Дмитриевна Бубнова родилась в Петербурге. С 1923 по 1958 годы Бубнова жила в Японии. С 1959 по 1979 год художница проживала в Сухуме. В Абхазии Бубнова создала яркие и экспрессивные работы, писала статьи по теории живописи.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Яллы кочари
    Танцуют все!

    Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

  • Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
    "Боги злятся на людей"

    Глава МИД Латвии прокомментировал уникальное природное явление в Риге – снег в сочетании с гром и молниями.

  • Литовский солдат
    Мы с проверкой

    Военные эксперты из Литвы прибыли в Беларусь, чтобы проинспектировать одно из подразделений вооруженных сил.

  • Brexit
    Жизнь после Brexit

    Молдова начнет переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о политическом и торговом партнерстве с Великобританией.

  • Президент РЮО А.И.Бибилов
    Осетинское слово

    В Культурном центре МИД России назвали победителей литературной премии "Буламаргъ". В церемонии принял участие глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

  • Яллы кочари
    Танцуют все!

    Комитет ЮНЕСКО внес несколько национальных азербайджанских танцев в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия.

  • Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945). СССР
    Первая порция

    В ФСО рассказали, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль впервые попробовал армянский коньяк.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жилище китобоя и Освенцим: лучшие снимки фотоконкурса об истории
В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам
Широколобый по-австралийски: как бык спасся от скотобойни
Как выбрать зимние автомобильные шины – рекомендации Sputnik в инфографике
Как правильно выбрать зимние шины

Соцсети

Sputnikabkhazia