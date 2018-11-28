Выставка работ Варвары Бубновой откроется в Доме Русского зарубежья в Москве

Выставка "Россия-Япония" художников Варвары Бубновой и Александра Лозового будет работать в Доме Русского зарубежья до 16 января 2019 года.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Выставка "Россия-Япония" Варвары Бубновой откроется в Доме Русского зарубежья имени Солженицына в четверг 29 ноября, сообщила на радио Sputnik организатор и владелец галереи "ШАЗИНА" Шазина Агрба.

На выставке будут представлены работы и Александра Лозового, ученика Варвары Бубновой.

"Выставка приурочена году Японии в России. Руководитель Дома Русского зарубежья знал, что есть такая коллекция, потому что несколько лет назад делали выставку в Петербурге. Варвара Дмитриевна была одним из тех людей, которые соединяли Россию и Японию", – отметила Агрба.

Выставка будет работать с 29 ноября по 16 января 2019.

Варвара Дмитриевна Бубнова родилась в Петербурге. С 1923 по 1958 годы Бубнова жила в Японии. С 1959 по 1979 год художница проживала в Сухуме. В Абхазии Бубнова создала яркие и экспрессивные работы, писала статьи по теории живописи.