Шумения о "Ткуарчал Fest": на кастинг приехали певцы со всей Абхазии

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. В новом музыкальном конкурсе "Ткуарчал Fest" примут участие 25 исполнителей из разных городов Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik один из авторов проекта, певец Джимми Шумения.

По словам организатора, в кастинге приняли участие 35 исполнителей.

"Вначале мы боялись, что на конкурс вообще не придут люди и не станут им интересоваться. Однако, когда мы объявили о кастинге, нам стали поступать звонки, стали записываться для участия не только певцы из Ткуарчала, но и из других городов республики – Гала, Сухума, Гудауты и Пицунды, а также дети из сел. Мы были очень удивлены", - рассказал певец.

Музыкальный конкурс проходит в Ткуарчале впервые, идея его проведения принадлежит Джимми Шумения.

"Так как я сам из Ткуарчала, мне всегда было обидно, что там не проводятся подобные конкурсы. Я поделился этими мыслями со своим коллегой Авто Конджария, и мы решили попробовать. Оказалось, что в городе действительно очень много талантливых и музыкально одаренных детей", - рассказал он.

Участники конкурса разделены на две возрастные группы, от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет.

"Вначале мы планировали брать детей с 12 лет, но так случилось, что на кастинг пришла 10-летняя девочка и спела так, что и многие взрослые не смогли бы. Мы не могли не взять ее", - объяснил Шумения.

В репертуаре конкурсантов абхазские, русские и европейские песни. В каждой возрастной группе организаторы предусмотрели три призовых места, но главный приз – гран-при – достанется лишь одному участнику, который в подарок получит авторскую песню от Авто Конджария и Джимми Шумения и сможет записать ее в профессиональной звукозаписывающей студии.

Финал конкурса "Ткуарчал Fest" пройдет во Дворце культуры Ткуарчала 30 декабря.