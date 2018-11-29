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НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости
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В ходе учения "Киберкоалиция" НАТО будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. НАТО проводит в Эстонии киберучения, в ходе которых планируется отработать координацию между союзниками и проведение военных операций в киберпространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса.

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© Foto/ rawpixel
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Согласно сообщению, учения "Киберкоалиция", которые проходят в городе Тарту, направлены на "подготовку специалистов по киберобороне из стран Североатлантического альянса и проверку их способности обеспечивать защиту сетей НАТО и национальных сетей".

"В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств-членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов", — указывает альянс.

Целями учений заявлены "усиление координации и взаимодействия между НАТО и государствами-членами, укрепление способности защищать киберпространство альянса и проводить военные операции в киберпространстве".

Кроме того, в ходе учений будут проверены процедуры обмена информацией и принятия решений.

В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы при наступательных миссиях.



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