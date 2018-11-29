Франция и Германия не поддержали идею ужесточить санкции против России

Ряд стран-членов Евросоюза отказались ужесточить санкции против России на фоне инцидента в Керченском проливе.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, выступили против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Накануне глава европейской дипломатии Федерики Могерини от имени Евросоюза заявила об обеспокоенности развитием ситуации в Керченском проливе и намерении действовать адекватно в координации с международными партнерами.

Она призвала всех "проявлять максимальную сдержанность и немедленно снизить эскалацию ситуации", а также "безотлагательно освободить захваченные суда и их экипаж".

"Это заявление согласовывалось три дня. Польша предлагала включить в него фразу о новых санкциях против России, но ряд членов ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали преждевременным заявлять о наложении на Россию на данном этапе новых ограничительных мер", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, это не означает, что Евросоюз вообще решил не применять против России санкции из-за этого инцидента.

Ранее газета Welt написала со ссылкой на диписточники в Евросоюзе, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций против России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.