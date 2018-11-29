В Сочи река размыла улицу

В результате проливных дождей в Сочи вышла из берегов река Псезуапсе и размыла дорогу.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В сочинском поселке Лазаревское потоки реки Псезуапсе размыли дорогу на улице Днепровская, сообщает "Макс-Портал".

На видео можно наблюдать, как разлившаяся река смыла асфальтовое покрытие. Но люди на свой страх и риск пытаются пройти даже с детьми. Вероятно, другой дороги здесь просто нет.

При этом проливные дожди в городе не прекращаются.

Накануне метеорологи прогнозировали на территории Сочи сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 25 метров в секунду, волнение моря - до четырех баллов.

Отмечалось, что уровень воды в реках поднимется, есть риск схода селей в горах.

Синоптики полагают, что шторм будет продолжаться с вечера 28 ноября и весь день 29 ноября. Также метеорологи не исключают возникновения смерчей на участке Магри-Веселое.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.