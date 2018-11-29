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Самолет Boeing 737-800. Архивное фото

В Сирии заявили об убытках из-за закрытия воздушного пространства Грузии

© Sputnik / Нина Зотина
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Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний в связи с признанием Сирией независимости Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Закрытие Грузией воздушного пространства для сирийских авиакомпаний в связи с признанием Сирией независимости Южной Осетии и Абхазии привело к изменению маршрутов и увеличению расходов, заявил генеральный директор компании Syrian Air Таляль Абдулкарим, сообщает РИА Новости.

Флаги Сирии и Абхазии
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
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"Фактически закрытие воздушного пространства Грузии для сирийских авиакомпаний стало причиной убытков, так как увеличилось время полета и в связи с этим возросли расходы на эксплуатацию лайнеров", — заявил Абдулкарим.

Ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии. К тому же грузинская сторона закрыла для нескольких сирийских авиакомпаний воздушное пространство.

"Наши самолеты теперь летают восточнее — над Азербайджаном и через воздушное пространство России. Несмотря на это, наша компания всегда стремится осуществлять свои рейсы в Россию, какими бы ни были трудности", — отметил Абдулкарим.



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