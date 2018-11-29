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Форелевое хозяйство, архивное фото

Вышедшая из берегов река затопила Чернореченское форелевое хозяйство

© Sputnik Томас Тхайцук
Новости
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Ливневые дожди обрушились на Абхазию в четверг 29 ноября, из-за чего река Мчишта вышла из своих берегов.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поднявшаяся река Мчишта затопила часть Чернореченского форелевого хозяйства, сказал в интервью Sputnik директор Ражден Агрба.

"Я работаю в форелевом хозяйстве уже много лет, но такого уровня воды я никогда не видел. Вода поднялась на первом участке, сейчас вода немного спала", - добавил он.

По словам руководителя предприятия, уровень воды в реке Мчишта поднялся примерно на два метра, бассейны, которые расположены на первом участке, были подтоплены.

Ражден Агрба сказал, что пока нельзя оценить, насколько серьезен ущерб, нанесенный стихией, так как вода еще стоит, и она мутная.

При этом он не исключает, что часть рыбы, которая была в бассейнах, могла унести река, велика и вероятность того, что часть рыбы могла погибнуть.

"Сейчас вода начала уходить, я пока не могу сказать, насколько большой ущерб нанесло наводнение, пруды, в которых выращиваем рыбу, они все слились, вода не успевала уходить, водоспуски не справлялись с обилием воды", - подчеркнул Агрба.

На первом участке Чернореченского форелевого хозяйства 17 прудов, сообщил директор. Ражден Агрба отметил, что вода в прудах очистится в течение недели, если ливни не будут продолжаться.



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