Короли слова: в Сухуме вспомнили Искандера и Высоцкого

Второй фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", в рамках которого состоялся вечер памяти Искандера и Высоцкого, проходит в Сухуме с 27 по 29 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер памяти Фазиля Искандера и Владимира Высоцкого состоялся в рамках фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Сухуме 29 ноября.

© Sputnik Сария Кварацхелия Страсти по Высоцкому: спор сухумских старожилов

Все началось с небольшого мастер-класса от продюсера Андрея Русанова. Он предложил зрителям создать импровизированный питчинг по мотивам произведений Фазиля Искандера. Для этого, как объяснил Русанов, нужны лишь тексты писателя и смартфоны.

"Сегодня попробуем спродюсировать новый сериал. Произведения Фазиля Искандера внушают позитив и создают настроение. А что еще важнее этого для кинематографистов? Я хочу вас вдохновить на фильм. В ваших руках есть смартфоны, и этого достаточно. Произведениям Фазиля Искандера много лет, но они все еще актуальны", – объяснил Русанов.

Произведения Искандера, по словам продюсера, актуальны и сегодня, но для успеха и просмотров импровизированного кино нужно приправить их современностью. В пример Русанов привел фильм "Шерлок" с актером Бенедикт Камбербэтч, снятый BBC.

"Вы берете любой рассказ, адаптируете его на 10 минут, представляйте себе, что вы это рассказываете в виде анекдота. Анекдот – любимый жанр сегодня. У вас есть безусловный инструмент и база – рассказы Искандера. А дальше успех зависит от вас – как вы снимете и смонтируете. Потом просто выкладывайте в ютюб. Это прямой путь к зрителю", – посоветовал Русанов.

Отрывки Искандера и песни Высоцкого

На вечере памяти двух королей слова прозвучали отрывки из произведения Искандера. Для этого специально были приглашены актеры Государственного Молодежного театра Саид Камкия, Беслан Лагулаа и Вадим Абухба. Для своего небольшого театрализованного представления они выбрали произведение "Сандро из Чегема". Искандер на этот раз звучал на абхазском.

© Sputnik / Галина Кмит Узнай песню Владимира Высоцкого

После выступления актеров продюсер Андрей Русанов плавно подвел зрителей к творчеству Высоцкого. По его словам, два советских писателя имеют много общего. И это не только изящная словесность, которой обладал каждый из них, но и дружба.

Представить творчество советского барда в Сухум приехал композитор Анатолий Бальчев, который лично был знаком с Высоцким.

"В сегодняшнем вечере получилось так, что Искандер и Высоцкий вместе. Дело в том, что Высоцкий, часто снимаясь в Одессе, подружился с капитанами огромных судов и отправлялся в круизные путешествия. Он часто заходил в порты Сочи, Батуми и Сухума. Его здесь в Абхазии встречали. А в Пицунде находились творческие дома, где жили писатели. Он там встречался с Искандером", – рассказал Бальчев.

Но самое главное, что объединяло, Искандера и Высоцкого, по мнению композитора, - то, что обоих писателей в то время не публиковали. Бальчев также отметил теплые дружеские отношения Искандера и Высоцкого.

"Они часто встречались. У Искандера и Высоцкого были свои определенные характеры. Они очень любили друг друга", – отметил Бальчев и приступил к исполнению последней песни барда "О конце войны".

На вечере памяти прозвучали не только песни Высоцкого, но и Геннадия Шпаликова, чьи стихи перепевал Высоцкий.