В Кабардино-Балкарии ликвидировали экстремистов, готовивших покушения на силовиков

Бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге троих уничтожили, еще одного задержали. Среди силовиков пострадавших нет.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Кабардино-Балкарии раскрыта религиозно-экстремистская ячейка, планировавшая убийства силовиков и крупных бизнесменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Операция прошла совместно с полицией в Майском районе республики.

При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. У них изъяли оружие и "средства поражения" (какие именно, не уточняется). Среди силовиков пострадавших нет.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, преступники ехали на "Жигулях" седьмой модели, не отреагировали на требование силовиков остановиться и открыли огонь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Когда именно прошла спецоперация, в релизах ведомств не уточняется.