Абгархук и часть Приморского обесточены из-за аварии на высоковольтной линии

Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста в четверг 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абгархук и часть Приморского обесточены из-за высоковольтной линии, сообщили корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".

Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста.

"В результате наводнения были смыты опоры линии на переходе через реку. На данный момент без подачи электроэнергии остается значительная часть селе Абгархук и частично поселке Приморское. В остальные районы электроэнергия подается в штатном режиме", – отметили в Черноморэнерго.

На месте аварии работают аварийные службы гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго", которые подогнали всю необходимую технику. Но к основным восстановительным работам энергетики могут приступить лишь к утру 30 ноября.

"Отсутствие возможности восстановительных работ обусловлена сложными погодными условиями и темным временем суток", – добавили в пресс-службе.

Глава Гудаутского района Руслан Ладария прокомментировал, что, все службы в районе работают в штатном режиме, несмотря на аварию.