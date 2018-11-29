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Высоковольтная линия. Архивное фото

Абгархук и часть Приморского обесточены из-за аварии на высоковольтной линии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новости
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Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста в четверг 29 ноября.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абгархук и часть Приморского обесточены из-за высоковольтной линии, сообщили корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".

Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста.

"В результате наводнения были смыты опоры линии на переходе через реку. На данный момент без подачи электроэнергии остается значительная часть селе Абгархук и частично поселке Приморское. В остальные районы электроэнергия подается в штатном режиме", – отметили в Черноморэнерго.

На месте аварии работают аварийные службы гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго", которые подогнали всю необходимую технику. Но к основным восстановительным работам энергетики могут приступить лишь к утру 30 ноября.

"Отсутствие возможности восстановительных работ обусловлена сложными погодными условиями и темным временем суток",  – добавили в пресс-службе.

Глава Гудаутского района Руслан Ладария прокомментировал, что, все службы в районе работают в штатном режиме, несмотря на аварию.



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