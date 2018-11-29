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Украинский солдат на контрольно-пропускном пункте в селе Чонгар в Херсонской области на юге Украины

На Украине запретили иностранцам пересекать границу с Крымом

© AP Photo. Petro Zadorozhnyy
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Границу Украины с Крымом с четверга 29 ноября стало возможным пересечь исключительно по украинским документам.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. С 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам, заявил заместитель председателя погранслужбы страны Василий Серватюк, сообщает РИА Новости.

"Они, как и раньше, могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым и линию разграничения в районе проведения ООС", — отметил Серватюк.

По его словам, все подразделения погранслужбы привели в полную боевую готовность.

"Основные усилия сосредоточиваются на дополнительном усилении границы и его режима. Привлекаются резервы и пограничные наряды, максимально используются системы освещения, в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда осуществляется усиленный контроль. В готовности к действиям находятся боевые резервы, Морская охрана и авиация Государственной пограничной службы Украины", — добавил Серватюк.

Сегодня на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Украинский военный, архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины вступил в силу

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России.

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров.

Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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