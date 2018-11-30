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ЗРПК Панцирь-С

Чистое небо: систему ПВО Крыма укрепили дивизионом "Панцирь-С"

Пресс-служба Минобороны РФ
Новости
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Ранее на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, встал дивизион зенитной ракетной системы С-400.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Противовоздушная оборона Южного военного округа усилена зенитными ракетно-пушечными комплексами ЗРПК "Панцирь-С", которые разместили в Крыму, рассказали в пресс-службе округа.

"Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа", — отмечается в сообщении.

Ранее на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК "Панцирь-С".

Учения истребителей и бомбардировщиков ЮВО в Черном море
© RUPTLY.
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Более того, в 20 километрах от границы с Украиной у Джанкоя, на боевое дежурство встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих были размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Панцирь-С" по целому ряду характеристик превосходит западные аналоги: по своим боевым параметрам "Панцирь-С" с высокой эффективностью способен вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

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Теги:
ЮВО


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