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Армянская эстрада, выставка и кино: культурные события в Абхазии на неделю

© Foto/ Andrey Konstantinov
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 ноября.

Центральный выставочный зал

4 декабря в 16:00 в Центральном выставочном зале состоится выставка абхазских художников. На выставке будут представлены работы в жанре живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, где возможно будет приобрести понравившуюся картину. На выставке будут объявлены имена победителей конкурса "Лучший художник года".

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Кисточки

Гулрыпш

6 декабря в 14:30 в Доме культуры Гулрыпшского района пройдет презентация и показ фильма "Спитак" русского режиссера Александра Котта, посвященного 30-летию землетрясения в Армении.

Абхазский драмтеатр

4 декабря в 19:00 состоится спектакль режиссера Валерия Кове по произведению

Искандера. Спектакль расскажет о жизни пастуха Махаза. Одноактная притча о любви и мести, об ожидании рождения наследника  – все это не оставит равнодушным

зрителя.

Зрительный зал драмтеатра. Архивное фото.
© Sputnik Илона Хварцкия
Зрительный зал драмтеатра. Архивное фото.

7 декабря в 19:00 состоится спектакль "Носороги" по пьесе французского драматурга

Эжена Ионеско. Спектакль поднимает тему, которая всегда актуальна – как остаться человеком в мире пороков, ошибок и всеобщего помутнения разума.

Премьера спектакля Носороги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Носороги"

Госфилармония

9 декабря в 17:00 в Абхазской филармонии состоится концерт армянской эстрады в исполнении королей эстрадной музыки Ардаша и Гриши.

Дуэт скрипок
© Fotolia / Tcsaba
Дуэт скрипок

SKLAD

6 декабря в 19:00 на площадке SKLAD пройдет проказ фильма "Подними красный фонарь" китайского режиссера Чжан Имоуа для любителей исторических фильмов и драмы, получившего премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм.

Культурная площадка SKLAD
© Sputnik
Культурная площадка SKLAD


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