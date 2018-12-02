Путин прокомментировал итоговую декларацию саммита G20, отметив, что она отразила общий настрой государств на скоординированную работу ради экономического роста.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Итоговая декларация саммита G20 отражает настрой государств на дальнейшую совместную работу ради экономического роста, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"В итоговой декларации, принятой на саммите, отражены приоритеты, вокруг которых строилась работа аргентинского председательства в уходящем году. Важно, что государства "двадцатки" выразили общий настрой на дальнейшую скоординированную работу по обеспечению устойчивого глобального экономического роста, повышению стабильности международных финансов, развитию многосторонней торговой системы, в основе которой должна оставаться ВТО", — сказал Путин журналистам по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он отметил, что на переговорах с аргентинским коллегой Маурисио Макри обсудил ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные темы.

"У нас состоялась действительно очень содержательная беседа и с глазу на глаз в узком составе, и в расширенном формате", — сказал Путин.

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Ранее, комментируя факт подписания декларации, Путин назвал это положительным результатом, напомнив, что до этого итоговый документ саммита АТЭС вообще не был принят.

По его словам, в ходе подготовки документа возникали споры по ряду моментов, в частности, миграционный кризис и торговля. В итоге он носит "общий", "округлый" характер, отметил Путин.

Итоговая декларация встречи лидеров G20 состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, которые были приняты на уровне министров и рабочей группы.

Одним из ее пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию. Также страны G20 подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики. Участники заявили, что намерены проводить валютную и налоговую политику, которая будет поддерживать экономический рост и регулировать стабильность цен.

Кроме того, лидеры "двадцатки" договорились работать над устранением причин вынужденной миграции.

Еще один пункт декларации посвящен Парижскому соглашению по климату. Страны, подписавшие этот документ, подтвердили, что он является необратимым, и обязались обеспечить его полное выполнение.