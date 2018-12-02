Буша-старшего похоронят рядом с супругой в Техасе

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, сообщает РИА Новости.

"Президент Буш будет похоронен на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша, рядом со своей женой Барбарой, скончавшейся семь месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет", — сообщается в заявлении на сайте университета.

Студенты, преподаватели и сотрудники смогут наблюдать за траурной церемонией, но церемония захоронения будет закрытой для публики. Все кампусы университета будут закрыты в день похорон.

В начале следующей недели прощание с экс-президентом пройдет в Вашингтоне. Тело Буша перевезут в столицу "бортом номер один".

Согласно распоряжению Дональлда Трампа, пятого декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.