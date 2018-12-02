Украинский омбудсмен получила от российской коллеги данные о задержанных моряках

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что получила от российской коллеги Татьяны Москальковой данные об условиях содержания украинских моряков.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию об условиях содержания украинских моряков, арестованных за нарушение границы России после инцидента в Керченском проливе. Также, по ее словам, она намерена обсудить в понедельник 3 декабря с российской коллегой возможность посетить моряков.

"Только что получила официальную информацию от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, который содержится в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали", — написала Денисова в Facebook.

В ее сообщении говорится, что по данным Москальковой, условия содержания украинских моряков отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет.

По словам омбудсмена Украины, члены комиссии также посетили трех украинцев, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины", их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетят уполномоченный по правам человека в Москве и уполномоченный по правам человека в России.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Арестованным за нарушение госграницы украинским морякам предъявили обвинение

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. Все они были помещены в СИЗО Симферополя. Позже в ОНК Москвы сообщили, что экипажи трех кораблей ВМС Украины находятся в московском СИЗО "Лефортово".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.