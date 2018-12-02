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Очередь в 260 автомобилей выстроилась на КПП в Донбассе

© AP Photo. Petro Zadorozhnyy
Новости
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Около 260 автомобилей скопилось в воскресенье 2 декабря в пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, наибольшая автомобильная очередь образовалась в пункте пропуска "Майорск", где на въезд и выезд находилось 100 автомобилей. В пунктах пропуска "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" утром находилось 160 авто.

"Через КПВВ за минувшие сутки проследовало 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств", — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.



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