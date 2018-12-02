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Испытания комплекса артразведки "Пенициллин" завершили в России

© Foto/ Антон Тушин
Новости
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Новейший комплекс разведки "Пенициллин" способен обнаружить огневые позиции противника в течение пяти секунд в радиусе до 25 километров.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Госиспытания нового комплекса артразведки "Пенициллин" успешно завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника".

Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 году.

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Звукотепловой комплекс "Пенициллин" предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Комплекс способен выполнять боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

"Пенициллин" может проводить обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 километров.

Теги:
испытания, россия, артиллерия, разведка


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