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ЕС выступил за скорое принятие плана по Парижскому климатическому соглашению

© AFP 2018 / Philippe Huguen
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Европейский союз призвал ускорить принятие плана реализации Парижского климатического соглашения.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Европейский союз выступает за быстрое принятие плана по реализации Парижского климатического соглашения, заявил представитель делегации Австрии, которая председательствует в ЕС, Хельмут Хоецкий на пресс-конференции в ходе климатического совещания ООН в польском Катовице, сообщает РИА Новости.

"Мы должны принять дорожную карту реализации Парижского соглашения. Важно перевести его (соглашение – ред.) в практическое русло", — сказал Хоецкий.

По мнению представителя ЕС, план реализации Парижского соглашения "должен быть амбициозным". При этом он отметил, что план "должен принимать во внимание разные возможности стран".

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Также Хоецкий отметил, что успех выполнения Парижского соглашения зависит от политической воли стран. "Чтобы прийти к успеху, понадобится политическая воля", — сказал он.

"Мы должны решать технические вопросы. Три сотни страниц, которые нам надо согласовать", — заключил он.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

В воскресенье 2 декабря в Катовице на юге Польши начала работу 24-я конференция ООН по изменению климата (СОР24). Участники конференции намерены обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения.



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