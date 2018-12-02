23:24 02 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск

Экипажи новой миссии на МКС утверждены на Байконуре

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
74 0 0

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" намечен на понедельник 3 декабря.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-11", который в понедельник 3 декабря отправится к Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

© Sputnik / Anton Denisov
В "Роскосмосе" рассказали о сроках лунной программы России

В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. В дублирующем составе космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" намечен на 14:31 мск, а стыковка с МКС — на 20:36 мск в этот же день.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря. Но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж десятого "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта. Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа "Союза МС-11". Без изменений в графике пусков станция могла бы остаться необитаемой.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Копилка, архивное фото
    Хватит ли на все денег?

    В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.

  • Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Деньги рекой

    Финансовые переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти в полтора раза и превысить 7 миллиардов долларов.

  • Граница между Эстонией и Россией
    Нарушители границы

    Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт дан: "Горки Город" открыл сезон катания
Это фантастика: Путин раскритиковал сюжет фильма "Хантер Киллер"
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia