Экипажи новой миссии на МКС утверждены на Байконуре

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-11", который в понедельник 3 декабря отправится к Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

© Sputnik / Anton Denisov В "Роскосмосе" рассказали о сроках лунной программы России

В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. В дублирующем составе космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" намечен на 14:31 мск, а стыковка с МКС — на 20:36 мск в этот же день.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря. Но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж десятого "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта. Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа "Союза МС-11". Без изменений в графике пусков станция могла бы остаться необитаемой.