12:40 03 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.53
  • EUR75.75
Поиск
Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска.

Коалиция во главе с США уничтожила одного из главарей ИГ*

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации "Исламское государство".*

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Коалиция во главе с США ликвидировала в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News и заявление представителя коалиции Шона Райана.

Американский истребитель F-22 Raptor
© Фото: U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
Коалиция во главе с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

По данным телеканала, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового армии США Питера Кэссига в 2014 году. Главарь ИГ* был убит в воскресенье при ударе коалиции при помощи беспилотника в Сирийской пустыне. Также при ударе были уничтожены несколько членов террористической организации.

Питер Кэссиг, бывший рядовой армии США родом из Индианаполиса, был захвачен в октябре 2013 года боевиками в Сирии, где он был сотрудником одной из гуманитарных организаций и занимался распространением продуктов питания и медикаментов. Кэссиг, который ранее в составе военной группировки США служил в Ираке, также выучился на медбрата и обучал сирийских беженцев оказанию первой медицинской помощи при травмах. Во время пребывания в Сирии Питер Кэссиг принял ислам и взял себе новое имя — Абдуррахман.

* Запрещенная в России террористическая организация.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Копилка, архивное фото
    Хватит ли на все денег?

    В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.

  • Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото
    Деньги рекой

    Финансовые переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти в полтора раза и превысить 7 миллиардов долларов.

  • Граница между Эстонией и Россией
    Нарушители границы

    Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт дан: "Горки Город" открыл сезон катания
Это фантастика: Путин раскритиковал сюжет фильма "Хантер Киллер"
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia