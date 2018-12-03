Коалиция во главе с США уничтожила одного из главарей ИГ*

В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации "Исламское государство".*

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Коалиция во главе с США ликвидировала в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News и заявление представителя коалиции Шона Райана.

По данным телеканала, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового армии США Питера Кэссига в 2014 году. Главарь ИГ* был убит в воскресенье при ударе коалиции при помощи беспилотника в Сирийской пустыне. Также при ударе были уничтожены несколько членов террористической организации.

Питер Кэссиг, бывший рядовой армии США родом из Индианаполиса, был захвачен в октябре 2013 года боевиками в Сирии, где он был сотрудником одной из гуманитарных организаций и занимался распространением продуктов питания и медикаментов. Кэссиг, который ранее в составе военной группировки США служил в Ираке, также выучился на медбрата и обучал сирийских беженцев оказанию первой медицинской помощи при травмах. Во время пребывания в Сирии Питер Кэссиг принял ислам и взял себе новое имя — Абдуррахман.

* Запрещенная в России террористическая организация.