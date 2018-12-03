Песков: телефонный разговор Путина и Порошенко не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Петром Порошенко не планируются.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам инцидента Керченском проливе, когда украинские ВМС нарушили границу России, пока не состоялся и в ближайшие дни не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / HANDOUT Порошенко заявил о передислокации подразделений к российской границе

"Я могу вам только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется", — сказал Песков.

Кроме того, Песков ответил на вопрос, насколько необходима встреча в нормандском формате по данной теме, заметив, что нормандский формат занимается вопросами реализации минских договоренностей, а провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей.

Ранее Петр Порошенко сообщал о неудачной попытке связаться с президентом России Владимиром Путиным после инцидента в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны. Украинский лидер заявлял, что готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.