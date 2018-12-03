Хакеры опубликовали новые документы антироссийского проекта Integrity Initiative

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Хакеры из группировки Anonymous опубликовали новую порцию документов британского проекта Integrity Initiative, сообщает РИА Новости.

Представители Anonymous напомнили, что в ноябре уже предали огласке большую порцию документов, касающихся Integrity Initiative.

"Между тем ни организация, ни ее спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации. Мы также не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте cyberguerrilla.org.

Подчеркивается, что Anonymous продолжат публикацию документов до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование деятельности Integrity Initiative на общеевропейском уровне.

Новые документы, представленные Anonymous, связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в публикациях говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками".

© Sputnik / Алекс Макнотон Хакеры рассказали о британском проекте по противодействию России

Другие данные представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, цель которых — дискредитация лидеров партии СИРИЗА".

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостями". В ноябре хакеры из Anonymous заявили, что Великобритания могла использовать Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. В числе тех, кто с ним связан, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж.

Расходы проекта на текущий финансовый год оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны Госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что единственная задача Integrity Initiative — "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".