ООН призвала усилить меры для предотвращения экологической катастрофы

В воскресенье 2 декабря в польском городе Катовице состоялась 24 конференция ООН по изменению климата (СОР24), участники конференции обсудили способы реализации положений Парижского климатического соглашения.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Страны мира не принимают достаточных мер для предотвращения экологической катастрофы, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Изменение климата происходит все быстрее. Мы должны успеть, пока не стало поздно. Трудно переоценить актуальность наших задач и нашу ситуацию", — сказал Гутерреш.

Он отметил, что в мире не предпринимается достаточных мер для предотвращения необратимых катастрофических климатических изменений.

© AFP 2018 / Philippe Huguen ЕС выступил за скорое принятие плана по Парижскому климатическому соглашению

"Совершенно точно, что мы пока не встали на курс достаточных действий. Нам нужен прорыв. Если этого не сделать, Арктика и Антарктика будут таять, будут гибнуть кораллы. Издержки экологических катастроф примут невообразимый характер", — сказал Гутерреш.

По словам генсека ООН, миру необходимо "полное преобразование экономики". Он уверен, что страны мира должны "стать на путь низкоуглеродного экономического развития".

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.