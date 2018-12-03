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Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице

ООН призвала усилить меры для предотвращения экологической катастрофы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В воскресенье 2 декабря в польском городе Катовице состоялась 24 конференция ООН по изменению климата (СОР24), участники конференции обсудили способы реализации положений Парижского климатического соглашения.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Страны мира не принимают достаточных мер для предотвращения экологической катастрофы, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Изменение климата происходит все быстрее. Мы должны успеть, пока не стало поздно. Трудно переоценить актуальность наших задач и нашу ситуацию", — сказал Гутерреш.

Он отметил, что в мире не предпринимается достаточных мер для предотвращения необратимых катастрофических климатических изменений.

© AFP 2018 / Philippe Huguen
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"Совершенно точно, что мы пока не встали на курс достаточных действий. Нам нужен прорыв. Если этого не сделать, Арктика и Антарктика будут таять, будут гибнуть кораллы. Издержки экологических катастроф примут невообразимый характер", — сказал Гутерреш.

По словам генсека ООН, миру необходимо "полное преобразование экономики". Он уверен, что страны мира должны "стать на путь низкоуглеродного экономического развития".

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.



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