ООН призвала усилить меры для предотвращения экологической катастрофы

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Страны мира не принимают достаточных мер для предотвращения экологической катастрофы, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Изменение климата происходит все быстрее. Мы должны успеть, пока не стало поздно. Трудно переоценить актуальность наших задач и нашу ситуацию", — сказал Гутерреш.
Он отметил, что в мире не предпринимается достаточных мер для предотвращения необратимых катастрофических климатических изменений.
"Совершенно точно, что мы пока не встали на курс достаточных действий. Нам нужен прорыв. Если этого не сделать, Арктика и Антарктика будут таять, будут гибнуть кораллы. Издержки экологических катастроф примут невообразимый характер", — сказал Гутерреш.
По словам генсека ООН, миру необходимо "полное преобразование экономики". Он уверен, что страны мира должны "стать на путь низкоуглеродного экономического развития".
Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.