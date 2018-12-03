В десяти областях Украины, где было объявлено военное положение, начались учебные сборы резервистов.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. На Украине начались сборы резервистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил страны.

"Сборы… с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток", — отметили в ведомстве.

Также планируется провести десятидневные сборы на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.

"Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу", — добавили в Генштабе.

Сборы резервистов начались из-за военного положения, введенного в десяти областях Украины, в том числе в Луганской и Донецкой.

Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, свободу мысли и слова. Также усилена охрана объектов критической инфраструктуры, а ВПК страны переведен на особый режим работы.

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Они были задержаны российскими пограничниками.

В понедельник 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с России о дружбе и сотрудничестве.