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Флаг на крыше Верховной Рады Украины в Киеве.

Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

© Sputnik / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в понедельник 3 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

"Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В понедельник 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с России о дружбе и сотрудничестве. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что документ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе, уже в четверг 6 декабря.

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