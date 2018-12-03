Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в понедельник 3 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

"Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В понедельник 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора с России о дружбе и сотрудничестве. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что документ могут вынести на рассмотрение Рады Украины на этой неделе, уже в четверг 6 декабря.