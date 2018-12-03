Ушел из жизни писатель Андрей Битов

Писатель Андрей Битов скончался в Москве на 82 году жизни.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов, сообщает РИА Новости со ссылкой на литературного критика Галина Юзефович.

"Только что моя мама звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", — написала Юзефович в Facebook.

Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом".

За собрание прозы "Империя в четырех измерениях" в 2014 году он получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы.

Битов также был почетным членом Российской академии художеств.

О дате и месте прощания пока не сообщается.