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Ушел из жизни писатель Андрей Битов

© Sputnik / Александр Вильф
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Писатель Андрей Битов скончался в Москве на 82 году жизни.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов, сообщает РИА Новости со ссылкой на литературного критика Галина Юзефович.

"Только что моя мама звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", — написала Юзефович в Facebook.

Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом".

За собрание прозы "Империя в четырех измерениях" в 2014 году он получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы.

Битов также был почетным членом Российской академии художеств.

О дате и месте прощания пока не сообщается.



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