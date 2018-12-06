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Siemens предложит РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Одиннадцать высокоскоростных электропоездов и 27 новых пассажирских вагонов Siemens может поставить РЖД.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Siemens готов производить в России для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе "Ласточки", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости" и президента Siemens в России Александра Либерова.

По словам Либерова, в настоящее время идут переговоры с РЖД о поставке 11 высокоскоростных электропоездов и 27 новых пассажирских вагонов. Они смогут быть интегрированы в 16 имеющихся у РЖД высокоскоростных поездов "Сапсан" для формирования 11-вагонных поездов.

"Рассматриваются новые разработки, среди которых двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе "Ласточки". Плюс предполагается заключение контракта по сервису", — сказал Либеров.

По его словам, Siemens также готов рассматривать локализацию двухэтажных вагонов в России. В 2017 году уровень локализации поездов "Ласточка" составил 81,7%, что полностью соответствует условиям контракта с РЖД, отметил он.

Либеров добавил, что в России сейчас эксплуатируются 110 поездов "Ласточка", произведенных в России совместным предприятием Siemens и группы "Синара" - "Уральские локомотивы", и 54 поезда, которые изначально были произведены в Германии. Всего контракт с "Уральскими локомотивами" предусматривает поставку 1200 вагонов до 2023 года.

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