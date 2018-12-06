Новый год в субтропиках: как провести каникулы в Абхазии

Новогодние каникулы в Абхазии продлятся с 30 декабря по 8 января. О том, как провести их интересно и познавательно, читайте в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Новогодние каникулы в Абхазии – отличная возможность для тех, кто устал от мороза и белоснежных пейзажей за окном, но все же не спешит загорать под палящим солнцем на Гоа или Мальдивах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Судьба зимы в Абхазии: народные приметы не согласны с синоптиками

Аэропорта в Абхазии нет, ближайший находится в Сочи. Средняя цена на перелет Москва - Сочи с 28 декабря по 8 января обойдется туристу в 16 тысяч рублей. Дороже будет перелет Санкт-Петербург – Сочи, 22 тысячи рублей на одного человека, дешевле всего рейс Краснодар – Сочи, 8 тысяч рублей.

Попасть в Абхазию без пересадок можно поездом. Ходят они не каждый день, поэтому нужно заранее подстроиться под график. К примеру, место в купе с 27 декабря по 7 января обойдется практически в 13 тысяч рублей.

Сухум

Зимний Сухум ежегодно привлекает "новогодних" туристов. Цены на проживание, по сравнению с заграничными курортами, совсем не кусачие. Двухместный номер в гостинице с 28 декабря по 8 января стоит от 8 тысяч рублей, самые "звездные" отели обойдутся туристу выше 30 тысяч рублей за 11 ночей.

В столице скучать не придется. Так как синоптики не обещают в Абхазии суровой зимы (максимальная температура -10°С), все природные достопримечательности будут "открыты". В самом центре города расположен Ботанический сад, который был основан в Абхазии еще в 1840 году. Это один из старейших садов мира, который собрал пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений. В коллекции 300-летняя кавказская липа, ее ровесница – секвойя.

© flickr.com / Ботанический сад

Излюбленное место туристов – набережная Махаджиров. Прогуливаясь по ней, можно не просто насладиться свежим морским воздухом, но и познакомиться с архитектурными строениями, памятниками, сфотографироваться у руин старого города Диоскурия. Тут же можно культурно провести вечер. Афиша Абхазского и Русского драматических театров обещает порадовать гостей новогодними премьерами и историческими постановками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Сухума

Недалеко от набережной находится и Центральный выставочный зал Сухума, где каждый месяц проходят выставки абхазских и российских художников. В центре города расположен Абхазский государственный музей, который хранит уникальные экспонаты народов Кавказа, древнего Египта, Рима и Греции.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазский государственный музей

Посмотреть кино и послушать интересные лекции можно на культурной площадке Sklad.

Рестораны и кафе Сухума предоставляют гостям широкий выбор. В столице вы можете попробовать как традиционную мамалыгу с сыром, ачашв и молодое вино, так и европейскую, и даже японскую кухню. Цены в сравнении с европейскими и российскими приятно удивят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ресторан "Нартаа" на набережной Сухума

Побывать в Сухуме и не посетить центральный рынок – туристический грех. Здесь можно приобрести домашнюю аджику, молочный и копченый сыр, аджинджихуа, сушеную хурму и, конечно, мандарины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский рынок

Традиционно в новогодние каникулы в столице проводят арт-маркеты, концерты и благотворительные акции. А ночью 31 декабря встретить 2019 год можно на площади Свободы, где установлена главная елка страны. После полуночи администрация города организует праздничный концерт с участием творческих коллективов и певцов абхазской эстрады.

© Sputnik Встреча Нового года в Сухуме

Закончится новогодняя ночь масштабным фейерверком.

Новый Афон.

Маленький, но богатый достопримечательностями и историческими памятниками Новый Афон всегда славился популярностью среди гостей Абхазии.

Даже зимой главная визитная карточка города Новоафонская пещера полна любопытными туристами. Вход в нее обойдется туристу в 500 рублей, детский билет - 100 рублей. Бесплатно можно подняться на Анакопийскую крепость, с вершины которой виден весь Новый Афон.

© Sputnik Томас Тхайцук Анакопийская крепость

По дороге из Новоафонского монастыря обязательно остановитесь в кафе у пруда и выпейте восточный кофе. Возможно, вам даже удастся полюбоваться лебедями и поплавать на лодке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лебединое озеро в Новом Афоне

Не замерзает зимой и Новоафонский водопад, рядом с которым расположен музей Абхазского царства. Он открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.

Цены на гостиничные номера в Афоне за 11 ночей начинаются от 11 тысяч рублей на двоих. Найти комнату в гостевом доме можно от 5 тысяч рублей.

Гагра

Достопримечательности Гагры традиционно самые посещаемые. В новогодние праздники туристы могут прогуляться по Парку принца Ольденбургского и даже зайти в его замок.

© Sputnik Томас Тхайцук Замок принца Ольденбургского

После прогулки пообедать можно в ресторане "Гагрипш", который считается одной из достопримечательностей города. Деревянное здание было привезено принцем Ольденбургским из Скандинавии в 1902 году и собрано без единого гвоздя. Сегодня в нем играют свадьбы и принимают гостей по любому поводу.

© Sputnik Томас Тхайцук Парк принца Ольденбургского

Гостиничный номер в гагрских отелях обойдется туристам от 8 до 30 тысяч рублей, комната в гостевом доме от 4 до 8 тысяч рублей.

Рицинский реликтовый национальный парк

Если уж вы выбрали Абхазию местом зимнего отдыха, то нужно выделить один день для экскурсии на озеро Рица. Если в Абхазии и выпадет предновогодний снег, то только там. Чуть дальше, на Малой Рице, построены специальные места для пикников, от которых туристы не отказываются даже летом.

Но до того как попасть на саму Рицу, обязательно загадайте желание у водопадов Девичьи и Мужские слезы, взгляните в глаза своим страхам на смотровой площадке "Прощай, Родина" и сфотографируйтесь у скал Юпшарского каньона.

© Sputnik / Илона Хварцкия Зимняя Рица

Недалеко от Рицы находится Дача Сталина – излюбленное место советского вождя. На даче до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Попасть на дачу можно в составе экскурсионной группы.