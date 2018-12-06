"Яндекс" решил миром спор с телеканалами холдинга "Газпром-медиа"

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Мосгорсуд в четверг 6 декабря утвердил мировое соглашение телеканала ТНТ и "Яндекса" и закрыл производство по последнему, четвертому иску о пиратских копиях сериалов, сообщает РИА Новости.

Накануне суд уже утвердил мировое соглашение и закрыл производство по спору между телеканалами "Супер", ТВ-3 и "Яндексом", в четверг 6 декабря производство прекращено по иску "2×2". Все обозначенные каналы входят в холдинг "Газпром-медиа".

"Утвердить мировое соглашение, в рамках которого истец отказывается от своих требований в полном объеме, а ответчик обязуется исполнять обязательства в рамках подписанного меморандум", — огласила решение судья Наталия Севастьянова.

Изначально истцами по делу выступали именно представители телеканалов. Они просили суд обязать "Яндекс" удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские материалы. У ТНТ и "2×2" были претензии по поводу сериалов "Домашний арест" и "Осторожно, земляне!". Их пиратские копии можно было найти именно через российский поисковик.

Тем не менее, 1 ноября "Яндекс" наряду с другими крупными игроками рынка подписал меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом и две недели спустя начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы еще до какого-либо решения суда. После этого стороны пошли на примирение, представители "Газпром-медиа" отказались от исков.