15:21 06 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.74
  • EUR75.61
Поиск

"Яндекс" решил миром спор с телеканалами холдинга "Газпром-медиа"

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

"Яндекс" и крупнейший российский медиахолдинг "Газпром-медиа" заключили мировое соглашение по иску о пиратских копиях сериалов.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Мосгорсуд в четверг 6 декабря утвердил мировое соглашение телеканала ТНТ и "Яндекса" и закрыл производство по последнему, четвертому иску о пиратских копиях сериалов, сообщает РИА Новости.

Накануне суд уже утвердил мировое соглашение и закрыл производство по спору между телеканалами "Супер", ТВ-3 и "Яндексом", в четверг 6 декабря производство прекращено по иску "2×2". Все обозначенные каналы входят в холдинг "Газпром-медиа".

"Утвердить мировое соглашение, в рамках которого истец отказывается от своих требований в полном объеме, а ответчик обязуется исполнять обязательства в рамках подписанного меморандум", — огласила решение судья Наталия Севастьянова.

Изначально истцами по делу выступали именно представители телеканалов. Они просили суд обязать "Яндекс" удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские материалы. У ТНТ и "2×2" были претензии по поводу сериалов "Домашний арест" и "Осторожно, земляне!". Их пиратские копии можно было найти именно через российский поисковик.

Тем не менее, 1 ноября "Яндекс" наряду с другими крупными игроками рынка подписал меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом и две недели спустя начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы еще до какого-либо решения суда. После этого стороны пошли на примирение, представители "Газпром-медиа" отказались от исков.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заправка автомобиля дизельным топливом, архивное фото
    Крайние меры

    Казахстан планирует ограничить вывоз дизельного топлива за границу, чтобы предотвратить его дефицит в стране.

  • Писатель Чингиз Айтматов. Архивное фото
    В память о писателе

    В Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Айтматову в сквере, который носит его имя.

  • Министр спорта Сергей Ковальчук напутствовал девушек перед забегом
    Спорт по обмену

    Беларусь будет готовить для Узбекистана тренеров по биатлону и лыжным гонкам, а узбекские специалисты помогут белорусам освоить бокс и другие единоборства.

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

  • Санта-Клаус
    Плохой Санта

    Полицейские задержали граждан Молдовы, которые проникали в дома зажиточных европейцев через крыши как Санта-Клаусы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes
Случайная жертва: в Индии спасли собаку, в которую стреляли грабители
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia