В России договор о границе Ингушетии и Чечни признали соответствующим Конституции

Соглашение о границе, предусматривающее равноценный обмен территориями между Ингушетией и Чечней, был признан соответствующим Конституции России в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев В Конституционном суде начались слушания о границе между Ингушетией и Чечней

Кроме того, в материалах пресс-службы Конституционного суда России говорится, что проведение референдума в Ингушетии не является необходимым условиям для первоначального установления границ с соседними регионами.

"Конституция РФ непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами [федерации] референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным. При этом Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ между субъектами РФ", - отмечается в документах.

Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами России (как в случае с Чечней) в ней не содержится, отмечает суд.

"Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой", - говорится в материалах.

Как отметил Конституционный суд, граница между Ингушетией и Чечней вообще не была установлена до подписания соглашения в сентябре 2018 года. Соответственно, по оценке Конституционного суда России, ее утверждение Советом Федерации не предполагается, поскольку не идет речь об изменении принадлежности какой-либо территории.

Запрос в Конституционный суд России подал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. На слушаниях адвокаты Евкурова и его чеченского коллеги Рамзана Кадырова заявили, что их доверители считают договор соответствующим российскому основному закону. Их поддержали представители президента и Совета Федерации.

Соглашение о границе, предусматривающее равноценный обмен территориями, Евкуров и Кадыров подписали 26 сентября. Парламенты республик утвердили его, однако в Конституционном суде Ингушетии впоследствии решили, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. После этого вопрос ушел на рассмотрение федерального Конституционного суда.