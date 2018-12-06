Ансамбль "Гагрипш" даст благотворительный концерт в Москве

СУХУМ, 6 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский хореографический ансамбль "Гагрипш" даст благотворительный концерт для подопечных фонда "Ашана" в Москве 8 декабря, сообщила корреспонденту Sputnik исполнительный директор фонда "Ашана" по международному сотрудничеству Эсма Хагба.

© Foto / Центр национальных культур Краснодара VIII фестиваль абхазской культуры "Апсны – страна души" прошел в Краснодаре

Концерт пройдет на сцене ГИТИСа в 17:00. Билеты в продаже пока еще есть.

"Но последние несколько дней люди стали активно покупать их. Думаю, что в день концерта будет особенно много желающих, - отметила Хагба. - Есть также те, которые по тем или иным причинам не попадают на концерт, но они все равно перечисляют средства на счет фонда".

Благотворительный концерт проходит в рамках нового проекта фонда, который называется "От сердца к сердцу".

"Мы хотим, чтобы этот проект стал эстафетой от одного мецената к другому. Первые, кто отозвался, - солисты детского хореографического ансамбля "Гагрипш". Нам было очень приятно, что именно детский ансамбль проявил такое желание. Мы благодарны детям и их родителям, которые взяли на себя все расходы по пребыванию детей в Москве. Все вырученные от концерта средства направят на лечение подопечных фонда "Ашана", - добавила Эсма Хагба.

В рамках концерта пройдет и выставка детского творчества "Зимняя Абхазия".

На площадке также будет установлен ящик пожертвований, где желающие смогут оставить деньги для лечения тяжелобольных детей Абхазии.