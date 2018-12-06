Стали известны номинанты на "Золотой глобус"

Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2018 год состоится 6 января 2019 года.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Фильмы "Звезда родилась", "Черная пантера", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Черный клановец" и "Богемская рапсодия" номинированы на "Золотой глобус" в категории лучшая драма, объявили организаторы в четверг 6 декабря, сообщает РИА Новости.

В категории "лучшая комедия/мюзикл" представлены "Безумно богатые азиаты" (режиссер Джон М. Чу), "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, "Мэри Поппинс возвращается" (Роб Маршалл) и "Власть" Адама Маккея.

За награду в номинации "Лучший драматический актер" поборются Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес, Рами Малек и Джон Дэвид Вашингтон, а среди актрис в той же категории — Гленн Клоуз, Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.

Брэдли Купер также номинирован в категории "лучший режиссер" за фильм "Звезда родилась". За это звание с ним будут соревноваться Альфонсо Куарон ("Рома"), Спайк Ли ("Черный клановец"), Адам МакКей ("Власть") и Питер Фаррелли ("Зеленая книга")

За игру в комедийном фильме или мюзикле были отмечены Кристиан Бэйл, Лин-Мануэль Миранда, Вигго Мортенсен, Роберт Редфорд и Джон Кристофер Рейли; в женской аналогичной номинации заявлены Эмили Блант, Оливия Колман, Элси Фишер, Шарлиз Терон и Констанс Ву.

В число пяти номинантов на звание лучшего анимационного фильма вошли: "Суперсемейка 2", "Остров собак", "Мирай из будущего", "Ральф против интернета", "Человек-паук: Через вселенные".

Вручение награды состоится на 76-й церемонии "Золотой глобус" 6 января. Премия учреждена и вручается ежегодно Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.