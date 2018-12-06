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Глава МИД Турции: замороженный конфликт в Абхазии должен быть разрешен

© Sputnik / Сергей Аверин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал ОБСЕ к борьбе с терроризмом и решению замороженных конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе необходимо принять более активное участие в разрешении замороженных конфликтов в Европе и борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на Совете МИД ОБСЕ в Милане, сообщает РИА Новости.

"Замороженные конфликты — Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия — должны быть разрешены. Наши принципы должны базироваться на соблюдении законности и уважении территориальной целостности затронутых стран", — подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил ключевую роль коллективных действий против нетерпимости и дискриминации.

"Наша совместная борьбы с терроризмом, радикализмом и экстремизмом должна быть усилена. Турция находится на переднем краю этой борьбы и ожидает большего сотрудничества от своих друзей", — сказал он.

По словам Чавушоглу, среди вопросов, вызывающих беспокойство, сейчас выделяется ситуация на Украине "вместе с недавними событиями в Азовском море". Министр призвал стороны "к ответственному поведению и уважению международного права", добавив при этом, что напряжение должно быть снято как можно скорее.



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