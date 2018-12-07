Эксперимент по имитации полета на Луну пройдет в три этапа

Каждый из трех этапов имитации полета на Луну займет по одному году.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Организаторы эксперимента SIRIUS по наземной изоляции экипажей для имитации полета на Луну договорились провести не один, а три этапа длительностью по одному году, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Изначально планировалось, что в рамках эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), который ИМБП проводит с международными партнерами, состоится одна краткосрочная изоляция, одна четырехмесячная, один восьмимесячный и один годовой эксперименты.

"Программа рассчитана таким образом: сейчас у нас четырехмесячный эксперимент, в следующем году мы планируем начать восьмимесячный. Дальше у нас пойдет три изоляции, каждая длительностью по году. Мы сначала говорили про одну, потом договорились о трех", - сказал Орлов.

При этом, по его словам, не исключено, что организаторы договорятся и о проведении эксперимента продолжительностью больше года.

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SIRIUS – эксперимент, в рамках которого моделируются условия длительного межпланетного полета смешанного (как по национальному, так и по гендерному составам) экипажа в условиях автономии. Первый этап эксперимента прошел в ноябре 2017 года и длился 17 суток. Второй этап начнется 1 марта 2019 года и продлится четыре месяца. В конце 2019 – начале 2020 года должен пройти восьмимесячный этап. Годовой эксперимент планировали провести в 2020-2021 годах.

Как рассказал директор ИМБП, сейчас завершается подготовка комплекса к четырехмесячному эксперименту. Сотрудники, ранее принимавшие участие в аналогичных экспериментах, проводят приемку новых систем, также идет подготовка дежурных бригад.

В ходе SIRIUS также планируется отработать эргономику некоторых систем, которые Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предлагает использовать на перспективном пилотируемом корабле "Федерация".