Россия и Индия будут сотрудничать в сфере космоса

В Индии одобрили меморандум по сотрудничеству с Россией в сфере космоса, страны будут совместно реализовывать пилотируемую космическую программу.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Кабинет министров Индии во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди одобрил меморандум о взаимопонимании с Российской Федерацией по совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

"Подписание документа будет способствовать укреплению сотрудничества между Индией и Россией, а также даст толчок к развитию технологий и передовых систем, необходимых для реализации пилотируемой космической программы - таких как радиационная защита, системы жизнеобеспечения, командный модуль, системы стыковки, скафандры, тренировка астронавтов и другие", - говорится в сообщении.

Меморандум позволит Индии и России развивать совместную деятельность в сфере применения космических технологий "на благо человечества", указали в пресс-службе правительства южноазиатской страны.

В августе текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль". По итогам состоявшегося в октябре визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина Моди заявил, что рассчитывает на помощь России в данном вопросе.

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Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил, что практическая работа Нью-Дели и Москвы по подготовке к запуску первой пилотируемой миссии в космос должна начаться в 2019 году.