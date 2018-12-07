Лавров заявил, что Средиземноморье остается очагом международной напряженности

Юг Средиземноморья остается источником опасных угроз, что стало прямым следствием геополитической "инженерии" и вмешательства во внутренние дела суверенных государств Ближнего Востока и Северной Африки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Юг Средиземноморья остается крупным очагом международной напряженности, Россия прилагает усилия для оздоровления ситуации в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету "Эфимерида тон синдактон".

"Юг Средиземноморья остается крупным очагом международной напряженности, источником таких опасных угроз, как терроризм, нелегальная миграция, наркотрафик, организованная преступность. В результате массового исхода христианского населения нарушен этноконфессиональный баланс", - сказал министр.

По словам Лаврова, такое положение стало "прямым следствием геополитической "инженерии", вмешательства во внутренние дела суверенных государств Ближнего Востока и Северной Африки и навязывания народам чуждых им моделей развития и рецептов преобразований.

"Россия прилагает значительные усилия в интересах оздоровления ситуации в регионе", - сказал глава МИД и напомнил, что благодаря действиям российских военных и дипломатическим шагам удалось нанести сокрушительный удар по террористам в Сирии, запустить политический процесс и создать условия для возвращения беженцев.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Россия, Иран и Турция осудили применение химоружия в Сирии

Сейчас, продолжил министр, Россия совместно с Ираном и Турцией работает над формированием в Сирии конституционного комитета. На повестке также стоят крупномасштабные задачи по восстановлению инфраструктуры страны. "Это требует сопряжения усилий мирового сообщества и международных гуманитарных структур – без предварительных условий и двойных стандартов. Их успешное решение позволит снизить миграционную нагрузку на Европу", - сказал Лавров.

Кроме того, напомнил министр, Россия продолжает вносить вклад в общие усилия по восстановлению государственных институтов, территориальной целостности и суверенитета Ливии.

"Исходим из безальтернативности инклюзивного межливийского диалога на базе Схиратского политического соглашения 2015 года. Будем и далее оказывать содействие соответствующим инициативам ООН", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Ливия также находится в кризисе. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи в стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

В ноябре в Палермо прошла международная конференция по внутриливийскому урегулированию. В ней принял участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев.