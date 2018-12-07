Власти Таиланда ввели запрет на использование пластиковых пакетов

Власти тайского острова Ко Самет в Сиамском заливе запретили к ввозу на его территорию пластиковые пакеты.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. На острове Ко Самет в Таиланде теперь нельзя использовать пластиковые пакеты или контейнеры, нарушителям придется заплатить штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал АТОР.

По сообщениям властей Ко Самета, который находится в 100 километрах южнее Паттайи, вся территория острова объявлена свободной от пластиковых пакетов и контейнеров из пенополистирола. Вместо них туристам предлагают использовать мешки и емкости из натуральных материалов.

Ко Самет каждый день посещают в среднем 1500 туристов, каждый из которых, по подсчетам властей, оставляет на острове не менее восьми пластиковых пакетов. В итоге ежедневно там скапливается около 12 000 неразлагающихся пакетов. Между тем, с 1981 года остров признан Национальным заповедником, и власти опасаются, что такое количество пластика может привести к экологической катастрофе.

Для туристов, проигнорировавших запрет, предусмотрено наказание. Для начала им вынесут предупреждение, а при повторном нарушении экологической дисциплины отдыхающим придется заплатить штраф в размере 1 500 бат (3 000 рублей).

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Вслед за Ко Саметом запретить пластик хотят и на острове Самуи. Там планируют отказаться от пластмассовых соломинок и одноразовой посуды.