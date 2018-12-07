13:30 07 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Тайланд

Власти Таиланда ввели запрет на использование пластиковых пакетов

CC0 / terrysamui0
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Власти тайского острова Ко Самет в Сиамском заливе запретили к ввозу на его территорию пластиковые пакеты.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. На острове Ко Самет в Таиланде теперь нельзя использовать пластиковые пакеты или контейнеры, нарушителям придется заплатить штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал АТОР.

Контейнеры для мусора.
CC0
Пластик в прошлом: в Брюсселе запретили неразлагаемую упаковку

По сообщениям властей Ко Самета, который находится в 100 километрах южнее Паттайи, вся территория острова объявлена свободной от пластиковых пакетов и контейнеров из пенополистирола. Вместо них туристам предлагают использовать мешки и емкости из натуральных материалов.

Ко Самет каждый день посещают в среднем 1500 туристов, каждый из которых, по подсчетам властей, оставляет на острове не менее восьми пластиковых пакетов. В итоге ежедневно там скапливается около 12 000 неразлагающихся пакетов. Между тем, с 1981 года остров признан Национальным заповедником, и власти опасаются, что такое количество пластика может привести к экологической катастрофе.

Для туристов, проигнорировавших запрет, предусмотрено наказание. Для начала им вынесут предупреждение, а при повторном нарушении экологической дисциплины отдыхающим придется заплатить штраф в размере 1 500 бат (3 000 рублей).

Вторая жизнь пластика: как производят тротуарную плитку в Гагре

Вслед за Ко Саметом запретить пластик хотят и на острове Самуи. Там планируют отказаться от пластмассовых соломинок и одноразовой посуды.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок-победитель в категории Портфолио конкурса The Architectural Photography Awards 2018
Музыка в камне: лучшие архитектурные фото года
Анна Янц - Лара Крофт из Казахстана
Лара Крофт из Казахстана: кадры тренировок чемпионки по стрельбе
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia