13:30 07 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск
Логотип Youtube

YouTube опубликовал ролик, в котором собрал главные события и мемы 2018 года

CC0 / vmxhu Avatar of user Szabo Viktor Szabo Viktor @vmxhu
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Ролик YouTube, в котором представлены самые популярные события, мемы и персоны уходящего года, уже набрал более 13 миллионов просмотров.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года, опубликовав ролик серии "YouTube Rewind, сообщает РИА Новости.

В ролике собраны популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждались пользователями в уходящем 2018 году.

В ролике, в частности, упоминаются южнокорейский музыкальный жанр K-pop, популярные кулинарные блоги, флешмоб Kiki-челлендж, запущенный в космос автомобиль Tesla, футбол и феминизм.

Ролик уже набрал более 13 миллионов просмотров и около 600 тысяч лайков. Количество дизлайков приблизилось к миллиону.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок-победитель в категории Портфолио конкурса The Architectural Photography Awards 2018
Музыка в камне: лучшие архитектурные фото года
Анна Янц - Лара Крофт из Казахстана
Лара Крофт из Казахстана: кадры тренировок чемпионки по стрельбе
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia