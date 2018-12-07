YouTube опубликовал ролик, в котором собрал главные события и мемы 2018 года

Ролик YouTube, в котором представлены самые популярные события, мемы и персоны уходящего года, уже набрал более 13 миллионов просмотров.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года, опубликовав ролик серии "YouTube Rewind, сообщает РИА Новости.

В ролике собраны популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждались пользователями в уходящем 2018 году.

В ролике, в частности, упоминаются южнокорейский музыкальный жанр K-pop, популярные кулинарные блоги, флешмоб Kiki-челлендж, запущенный в космос автомобиль Tesla, футбол и феминизм.

Ролик уже набрал более 13 миллионов просмотров и около 600 тысяч лайков. Количество дизлайков приблизилось к миллиону.