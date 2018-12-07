США исключили вариант военного ответа на инцидент в Черном море

Международное сообщество должно отреагировать на инцидент в Керченском проливе в сфере дипломатии, экономики и безопасности, заявили в Вашингтоне.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу 7 декабря председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море", - сказал генерал на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

Он добавил, что не обсуждал это с российским коллегой Валерием Герасимовым. По его словам, необходимые месседжи до Москвы доводит политическое руководство США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на три свои источника сообщил, что США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.

"Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность на всей территории действий Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", — заявил телеканалу официальный представитель флота.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Украина продолжит пользоваться Керченским проливом, заявили в Киеве

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут "боль и последствия", если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе. В МИД России в ответ отметили, что высказывания американской стороны похожи на риторику "обезумевшего доктора".

Утром 25 ноября два катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Российские пограничники задержали корабли, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.Киевские власти обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, а затем запретили въезд на Украину для всех российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.