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Закон о прекращении договора о дружбе России и Украины передали на подпись Порошенко

Пресс-служба президента Украины
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Действие договора о дружбе между Украиной и Россией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал на подпись президенту Петру Порошенко закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией c 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента.

Парубий уже подписал документ.

Ранее Верховная рада Украины решила не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года, соответствующий документ на заседании в четверг поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.



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